Общество

Зону приёма багажа перенесут в аэропорту Пскова

Зону приёма багажа перенесут в международном аэропорту имени княгини Ольги в Пскове. Об этом говорилось во время посещения губернатором Михаилом Ведерниковым аэропорта сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона осмотрел зону прилета, место выдачи багажа и путь следования пассажиров до выхода в город, зону ожидания пассажиров на первом этаже, кафе и VIP-зал.

Генеральный директор ООО «Новапорт-Холдинг» Сергей Рудаков отметил, что багажное помещение на аэропорт с такой площадью является одним из лучших в России.

«Но технология приёма багажа неправильная: люди, зарегистрировавшись на рейс, несут багаж на досмотр. Такого больше нигде нет. Мы переставим ленту, интроскоп к стойкам регистрации. После досмотра пассажир сможет отправиться с ручной кладью налегке», - отметил Сергей Рудаков.

«Никакого смысла нет, правда, давайте поменяем», - согласился Михаил Ведерников.

Кроме того, он посетил отремонтированное помещение зоны ожидание на втором этаже.

Второй этаж аэропорта отремонтировали до 6 декабря.

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Также Сергей Рудаков рассказал, что проанализировал ситуацию с тремя рейсами на Москву. «Было опасение, что самолёты будут летать пустыми, но они даже сейчас, зимой, битком», - поделился он результатами.