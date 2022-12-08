Общество

«Новапорт Холдинг» и правительство Псковской области договорились о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ООО «Новапорт Холдинг» и правительством Псковской области по вопросу развития международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове состоялась сегодня, 8 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона Михаил Ведерников отметил, что «кейс аэропорта» был одним из самых сложных в его работе.

«Нам повезло, что именно с вами начали работать, учитывая число всех ваших аэропортов. Можно сказать, что у вас колоссальный опыт и государственный подход» , - подчеркнул он.

Генеральный директор организации Сергей Рудаков добавил: «Будем вместе раскручивать аэропорт по полной».