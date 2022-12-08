Общество

Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда»

Президент России Владимир Путин в Кремлёвском дворце вручил обладателям звания Героев России медали «Золотая звезда». Награды получили, в том числе, двое псковских военнослужащих.

Фото: пресс-служба Кремля

Медали получили заместитель командира 124 отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майор Борис Дудко и механик-водитель разведвзвода 175 разведбатальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтор Давид Малыйкин, сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

«Кавалеры Ордена Святого Георгия, учреждённого ещё Екатериной Великой, Ордена Славы, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времён неразрывна, что священное чувство любви к Родине передаётся из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью», - приводит пресс-служба Кремля слова президента.

Глава государства поблагодарил лауреатов наград за «службу Отечеству, верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию».

Медаль «Золотая звезда» - государственная награда России. Учреждена в 1992 году, как знак отличия к званию «Герой Российской Федерации». Согласно положению, звание присваивается президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.