Общество

Борис Елкин о сосульках: Каждый случай будем рассматривать индивидуально

Сосульки образуются не на всех зданиях, это зависит от ряда факторов. В жилых домах за очистку крыш от сосулек отвечают управляющие компании, в нежилых - собственники. Администрация Пскова по части жалоб на образование сосулек будет разбираться в каждом случае индивидуально. Об этом в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Мы понимаем, что у нас город делится на несколько категорий. Есть жилые здания, где отвечает управляющая компания за, собственно, сосульки. Есть нежилые, за эти дома отвечают собственники. Конечно, этим вопросом мы занимаемся», - сказал Борис Елкин.

Он подчеркнул, что образование сосулек на здании зависит от таких факторов, как строение крыши и система водоотведения. «Поэтому будем каждый случай рассматривать в индивидуальном порядке. И надеюсь, что все управляющие компании будут вовремя реагировать на запросы горожан», - добавил глава Пскова.