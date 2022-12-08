Общество

Выход на лёд водоёмов запретили в Гдовском районе

Выход и выезд на лёд водоёмов запретили в Гдовском районе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев.

«Обращаю ваше внимание на то, что с 7 декабря запрещён выход и выезд транспорта на лёд Чудского, Тёплого озёр и других водоёмов муниципалитета. Пожалуйста, будьте благоразумны, не выходите и не выезжайте на лёд наших водоёмов, он ещё недостаточно прочный для того, чтобы выдержать вес человека и техники. Прошу воздержаться от поездок на озёра и любителей зимней рыбалки: подождите пока лёд окрепнет и запрет будет снят», - отметил глава района.

Для промысловиков запрет начинает действовать с 10 декабря.

Напомним, выход на лёд водоёмов также запретили в Пскове, Великих Луках и ряде районов региона.