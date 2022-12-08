Общество

Ушедшего из семьи отца разыскивает россиянка в Псковской области

Екатерина Кулакова разыскивает своего отца, которого не видела с раннего детства, через проект «Жди меня» в Псковской области. Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Алексей Кулаков, вероятно, родился в Нижнем Новгороде. Сейчас ему около 50 лет. С мамой заявительницы он расстался, когда она была ребенком.

«Мама у меня умерла, я и мой брат росли в детском доме в городе Великие Луки. Сейчас я живу с мужем в Ростовской области. У нас родился сын. Я бы очень хотела найти отца, но, к сожалению, кроме фамилии, имени и отчества его ничего почти не знаю», - указала она в своей заявке.

Ранее сообщалось, что усыновленный из дома малютки в пятимесячном возрасте пскович ищет кровных родственников.