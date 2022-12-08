Общество

«Титан-Полимер» в деталях: лаборатория

Лаборатория БОПЭТ-пленок готовится к запуску завода «Титан-Полимер». Основная задача подразделения – контроль качества продукции на всех этапах производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Согласно нормативной документации БОПЭТ-пленка будет проходить испытания по различным показателям. В том числе: толщина, вес, блеск, мутность, поверхностное натяжение, удлинение-прочность (разрывные характеристики), оптическая плотность, определение барьерных свойств (кислородо- и паропроницаемость), кинетический коэффициент трения, термическая усадка.

Исследование БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер» максимально автоматизировано. Испытания будут проводиться на современном лабораторном оборудовании от ведущих мировых производителей. Это блескомер, фотометр пропускания, денситометр, сухожаровый шкаф (термошкаф), толщиномер и другое. Кроме того, закуплено импортозамещающее оборудование – климатическая камера российского производства.

Работу лаборатории БОПЭТ в круглосуточном режиме будет обеспечивать персонал из 12 сотрудников. Сейчас в штате находятся 7 человек. На сегодняшний день набор персонала в подразделение продолжается.