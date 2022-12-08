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Общество

Перечень психиатрических противопоказаний для ряда профессий утвердили в России

09.12.2022 08:22|ПсковКомментариев: 0

Людей, страдающих шизофренией, бредовыми расстройствами или умственной отсталостью не допустят к работе, связанной с повышенной опасностью. Нельзя будет устроиться на определенные специальности и пациентам с общими нарушениями психологического развития. Правительство утвердило своим постановлением перечень медицинских психиатрических противопоказаний для отдельных видов профессиональной деятельности. Документ 6 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Последняя версия списка противопоказаний для профессий, связанных с источниками повышенной опасности, утратила силу 1 сентября этого года. Постановление, утвержденное правительством, актуализировало новый перечень. В него вошли затяжные хронические психические заболевания и расстройства поведения с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. К таким заболеваниям отнесли органические психические расстройства, включая симптоматические, шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические нарушения, связанные со стрессом, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственную отсталость, а также общие расстройства психологического развития, уточняет «Парламентская газета».

Перечень медицинских психиатрических противопоказаний составили на основе международной классификации болезней (МКБ) десятого пересмотра. Это стандартная диагностическая методика эпидемиологии, организации здравоохранения и диагностики заболеваний. МКБ десятого пересмотра одобрили в 1990 году, а использовать в России ее стали с 1994 года. В 2018 году появился новый классификатор болезней МКБ-11. В октябре 2021 года правительство утвердило план перехода России на этот классификатор.

Оценка состояния психического здоровья человека и определение его годности к разным видам деятельности — это зона ответственности врачей- психиатров, отметил психиатр-нарколог, профессор, заслуженный врач России, депутат Госдумы VII созыва Николай Говорин. По его словам, в постановлении правительства перечислены лишь несколько групп психических расстройств, однако на самом деле таких диагнозов, различных фаз и стадий заболеваний — сотни. В каждом конкретном случае решение о допуске пациента к определенной работе принимают экспертные комиссии в психоневрологических диспансерах регионов.

«Это не значит, что человек, несколько лет назад перенесший какое-то невротическое расстройство, навсегда будет лишен возможности вернуться к работе или, например, не сможет управлять личным автомобилем, — отметил Говорин. — У врачей-психиатров, которые непосредственно работают с пациентами, есть подробнейший алгоритм показаний и противопоказаний для каждого вида деятельности».

В каждом конкретном случае решение о допуске человека к работе принимают именно врачи, подчеркнул специалист. При этом учитывается диагноз пациента, его состояние и особенности ограничения.

Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, утвержден в октябре 2021 года приказом Минтруда. В список, состоящий из 76 видов работ, входят, например, профессии горняка, водолаза, сварщика, энергетика, пожарного, а также специальности, связанные с применением взрывчатых веществ, использованием оружия или допуском к государственной тайне и многие другие.  

Как ранее пояснил врач-психиатр Игорь Лазарев, перед тем как поступить на работу, связанную с повышенной опасностью и ответственностью за жизнь других людей, претенденты проходят медицинское освидетельствование у врачей-психиатров.

Если во время психиатрического освидетельствования у человека выявят психическое заболевание, врачебная комиссия не выдаст справку, которая нужна для устройства на работу. Выводы о состоянии пациента врачи делают на основании осмотра, информации, состоит ли он на учете в государственном медучреждении, лечился ли ранее от психиатрических заболеваний. Если во время осмотра у членов комиссии возникнут дополнительные вопросы, пациента могут направить на более тщательное обследование.

Лазарев также отметил, что первый раз психиатрическое освидетельствование потенциальных работников проводят перед устройством на работу и до основного медосмотра. Далее — не реже чем в пять лет. Причем основанием для этой процедуры может быть только направление, выданное работодателем.

Теги: #здоровье #работа #психиатрия
Источник: Псковская Лента Новостей
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