Общество

Принцип оплаты работы в новогодние праздники объяснил юрист

Россияне, вынужденные работать с 1 по 8 января, могут рассчитывать на дополнительные выходные или на получение двойной оплаты труда за эти дни, отметил юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

«Согласно статье 112 Трудового кодекса (ТК РФ), к праздничным дням относится весь период с 1 по 8 января. Таким образом, если человека привлекают к работе в этот период, то данная работа подлежит повышенной оплате. В соответствии с требованиями статьи 153 ТК РФ, сотрудник может выбрать двойную оплату либо предоставление дополнительного дня для отдыха. Ночное время оплачивается по ставке плюс 20%. 31 декабря в этом году выпадает на субботу. Это не рабочий день, но он и не относится к праздничным», – приводит слова Кофанова радио Sputnik.

Согласно Трудовому кодексу, двойной размер оплаты труда в данном случае может означать, что сотрудник получит вознаграждение за отработанные праздничные дни либо по двойной тарифной ставке, либо по двойной дневной или часовой ставке оклада, либо по двойным сдельным расценкам. Все зависит от условий трудового договора.

Однако представители творческих профессий являются исключением из этого правила, продолжил юрист.