Общество

Александр Козловский: Настоящих Героев в России становится всё больше

С Днём Героев Отечества поздравил жителей Псковской области депутат Госдумы от области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Изображение: Александр Козловский / Telegram

Как отметил депутат, памятная дата объединяет в стремлении выразить глубокую благодарность всем тем, кто поднимался на защиту Отечества в самые трудные и суровые времена, кто ставил интересы Родины выше всего, выше собственной жизни.

«Особенно актуален этот праздник в сегодняшнее сложное время, когда настоящих Героев в России становится всё больше. Участники спецоперации стали примером настоящего героизма. Все они - настоящие патриоты, люди чести, совести, мужества. "Единая Россия" при поддержке неравнодушных граждан делает всё возможное, чтобы помочь нашим военнослужащим в это непросто время. Мы регулярно собираем и доставляем гуманитарный груз, в том числе приобретаем необходимое оборудование», - подчеркнул он.

Сбор помощи и проведение мероприятий в поддержку военнослужащих продолжаются, напомнил Александр Козловский.