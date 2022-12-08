Александр Козловский: Настоящих Героев в России становится всё больше

С Днём Героев Отечества поздравил жителей Псковской области депутат Госдумы от области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.
Изображение: Александр Козловский / Telegram
Как отметил депутат, памятная дата объединяет в стремлении выразить глубокую благодарность всем тем, кто поднимался на защиту Отечества в самые трудные и суровые времена, кто ставил интересы Родины выше всего, выше собственной жизни.
Сбор помощи и проведение мероприятий в поддержку военнослужащих продолжаются, напомнил Александр Козловский.