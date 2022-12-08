Общество

«Шар смелости» и ни одного зверя: чем удивит псковичей цирк братьев Мансуровых

Премьерное представление цирка-шапито братьев Мансуровых прошло в Пскове 8 декабря с оглушительным успехом. Захватывающие дух номера акробатов, канатоходцев, гимнастов, мото-шоу каскадеров и, конечно же, уморительный клоун завладели вниманием горожан. Программа заявлена без животных, на манеже только артисты и их уникальные способности.

Цирк «Аншлаг» собрал успешную международную команду. В номерах задействованы канатоходцы-акробаты из Кыргызстана братья Джумалиевы Азим и Арген, каскадеры из Южной Америки Стивен Чаварро, Айсак Тобарр и Джуниор Альвес, жонглирующая геометрическими конструкциями Альбина Пенькова, воздушная гимнастка на полотнах под куполом цирка Лилия Шакирова, которая исполняет сложнейшие трюки с лёгкостью и грацией, виртуозно владеющий колесом Сира Артём Буренко и клоун Сергей Головяшкин.

Инспектор манежа Олег Чернятьев пояснил, почему цирк отказался от номеров с дрессированными зверями.

«Мы решили провести эксперимент: убрать животных, но за счёт хедлайнеров и опасных номеров каскадёров, свободного эквилибра, "чëртова колеса" – усилить программу. Если сейчас, после представления, спросить зрителей, про животных никто и не вспомнит. В такой программе они и не нужны. И потом, люди не одобряют эксплуатацию зверей в цирках», – отметил конферансье.

И действительно, у публики захватывает дыхание во время номера «Колесо смерти», где артисты выполняют опасные трюки без страховки. А самый эмоциональный аттракцион – «Шар смелости» – накаляет атмосферу до предела.

«Очень было страшно за мотоциклистов, мало ли что могло случится, например, заглох бы мотор, но всё хорошо. Чувства непередаваемы!» – поделилась впечатлением горожанка.

Мотокаскадёры уверяют, что разгоняются в металлическом шаре до 70 километров час.

«Можно и сильнее. Вообще я очень давно занимаюсь этим трюком, отец учил меня с восьмилетнего возраста», – поделился секретом успеха колумбиец Стивен Чаварро.

Заставил понервничать публику и канатоходец, выполнивший знаменитый трюк вслепую.

«Это было необыкновенно. Программа держит в напряжении до самого конца! Детям очень понравился клоун, который устраивал активности в секторах», – оценила представление ещё одна псковичка.

Каждое представление в цирке проводится конкурс рисунка. Троих юных победителей приглашают на манеж и вручают призы. В антракте публику приглашают покататься мотоцикле с каскадёром и подняться под купол цирка на качелях.

Гастроли цирка-шапито братьев Мансуровых проходят с 8 по 18 декабря. Длительность программы – 2 часа 20 минут с антрактом. Купол цирка расположен у ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19). Билеты можно приобрести онлайн через кнопку «КУПИТЬ БИЛЕТ». При покупке двух билетов (на центральный сектор) третий билет – в подарок! Все подробности в группе цирка в социальной сети «ВКонтакте».

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