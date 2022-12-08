Общество

Школьников отвели на экскурсию в Стругокрасненский районный суд

Экскурсия для школьников 9-11 классов прошла в Стругокрасненском районном суде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов встретили учеников и их педагогов, ознакомили с правилами поведения в суде, с перечнем предметов, запрещённых к проносу в здание суда, произвели осмотр каждого учащегося и их вещей.

Так как большинство учеников уже достигли 16-ти лет, их предупредили об административной ответственности за нарушение

установленных правил в суде.

Далее учащихся пригласили в зал судебного заседания. Там представители суда рассказали о судебной системе и законодательстве и о том, как проходят судебные заседания. Судебные приставы в свою очередь рассказали о своих должностных обязанностях в зале заседания.

В конце встречи школьники отметили полезность данного мероприятия, так как они узнали много нового, заметили в ведомстве. Большинство детей были в зале судебного заседания впервые. Некоторых впечатлила конвойная комната и рассказ о

специальных средствах и оружии, которыми пользуются судебные приставы по ОУПДС в работе. Ученики и педагоги поблагодарили организаторов и участников экскурсии за мероприятие.