Общество

Россияне в 2022 году прокачивали на работе стрессоустойчивость — исследование

В уходящем году россияне значительно чаще работали над hard skills, чем над soft skills. Статистика подтверждает: чем больше опрошенные развивают свои профессиональные компетенции, тем выше их доход.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый четвёртый россиянин (25%) в 2022 году больше работал над своими профессиональными навыками, каждый восьмой (12%) — над навыками социального взаимодействия, а 42% уделяли внимание и тому, и другому.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они стараются развивать hard skills: если среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей на профессиональных компетенциях сосредоточился каждый пятый (19%), то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей, — каждый третий (32%). Сторонников отработки soft skills больше среди респондентов в возрасте до 34 лет (16%). Сугубо профессиональные навыки чаще развивают мужчины (30% против 21% среди женщин), а уделять внимание обоим направлениям больше стараются женщины (47% против 37%).

Непростой 2022 год в первую очередь заставил россиян работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 35% опрошенных), ответственность (21%) и стремление к профессиональному росту (19%). Значимыми оказались также обучаемость, адаптивность, навыки поиска и анализа информации (по 16%), готовность к переработкам (15%). Чуть реже россияне старались развивать в себе коммуникабельность, организованность (по 13%), способность работать в команде и лояльность работодателю (по 12%).

При этом эмоциональная стабильность и навыки работы с информацией оказались более важны для женщин, а ответственность и адаптивность — для мужчин. Чем старше респонденты, тем чаще они стремились развить обучаемость, навыки поиска информации и лояльность работодателю. Тех, кто в 2022-м сосредоточился на «прокачке» ответственности, адаптивности, коммуникабельности, организованности и стремления к карьерному росту, больше среди опрошенных до 34 лет. Участники исследования с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще других прикладывают усилия к формированию у себя лояльности работодателю и адаптивности.

По сравнению с прошлым годом несколько выросло число россиян, уделяющих первостепенное внимание развитию hard skills. Что касается soft skills, то опрошенные стали чаще работать над ответственностью, коммуникабельностью и «чувством локтя» в команде.