Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Героев Отечества

С Днём Героев Отечества жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы отдаём дань уважения людям, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он напомнил, что памятная дата уходит корнями в далёкое прошлое. День георгиевских кавалеров начали отмечать ещё в XVIII веке, когда Екатерина Великая утвердила орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

«Сегодня мы знаем как минимум о 20 Георгиевских кавалерах, уроженцах Псковской земли, которые в годы Первой мировой войны ковали славу русского оружия. Более 150 сыновей и дочерей Псковщины были удостоены звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что многие псковские воины получили высшие награды в современной истории России – первыми из псковичей были десантники 76-й дивизии.