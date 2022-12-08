Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Героев Отечества

С Днём Героев Отечества жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Мы отдаём дань уважения людям, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Он напомнил, что памятная дата уходит корнями в далёкое прошлое. День георгиевских кавалеров начали отмечать ещё в XVIII веке, когда Екатерина Великая утвердила орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
«Сегодня мы знаем как минимум о 20 Георгиевских кавалерах, уроженцах Псковской земли, которые в годы Первой мировой войны ковали славу русского оружия. Более 150 сыновей и дочерей Псковщины были удостоены звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны», - отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что многие псковские воины получили высшие награды в современной истории России – первыми из псковичей были десантники 76-й дивизии.
«В преемственности традиций – сила и гордость нашего народа. Это сегодня доказывают наши военнослужащие, которые участвуют в специальной военной операции. За проявленные мужество и героизм 9 военнослужащих Псковской области удостоены звания Героя России. К сожалению, большинство – посмертно. Но уверен, что их подвиги войдут в учебники истории и будут жить вечно в памяти жителей нашей страны. Новые поколения будут расти, воспитанные на этих примерах доблести, отваги и любви к своей стране. Будем помнить и гордиться нашими великими соотечественниками. С праздником! С Днём Героев Отечества!» - добавил Михаил Ведерников.