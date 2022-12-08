Общество

Внук белоруса ищет родственников в Пскове

Родственников Михаила Ревенко ищет в Пскове его внук Михаил через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Дед – Ревенко Михаил Александрович – умер уже давно. Жил он в Белоруссии: Витебская область, город Ула. Я думаю, родственники могут быть в Пскове. У моего деда трое детей: Виктор, Анатолий и Александр», - написал он в адрес программы «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру: 1782993.