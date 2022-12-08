Общество

Полномочия по выплате пособия в связи с рождением ребенка передали Фонду пенсионного и соцстрахования

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили проект закона, предусматривающий передачу полномочий Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации по назначению и выплате с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом с внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председатель регионального комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова отметила, что в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с 1 января 2023 года вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, назначение и выплата которого являются полномочиями субъектов РФ.

Согласно статье 9 (в редакции, которая будет действовать с 1 января 2023 года) право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, на дату обращения за назначением указанного пособия.

Из областной казны бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ будут предоставляться субвенции на основании соглашения, заключенного между правительством Псковской области и Фондом пенсионного и социального страхования РФ в целях выполнения Фондом пенсионного и социального страхования РФ переданных полномочий.

Учитывая, что прогнозная численность детей, на которых будут производиться выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, составляет 34 696 детей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, по предварительным расчетам, потребуется всего 2 млрд 840,3 млн рублей.

Софинансирование выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фонду пенсионного и социального страхования РФ из федерального бюджета составит 99% или 2 млрд 811,9 млн рублей, из областного бюджета - 1% или 28,4 млн рублей, уточнила Татьяна Селиверстова.

Средства областного бюджета для направления Фонду пенсионного и социального страхования РФ предусмотрены в проекте закона Псковской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

«Как отразится это на гражданах? Нужно ли подавать новые заявления, чтобы получить денежные средства в будущем?» - спросил депутат Андрей Маковский.

Татьяна Селиверстова объяснила, что семьи могут обратиться в социальную защиту, а с 1 января - в Фонду пенсионного и социального страхования РФ. По ее словам, подавать заявление надо через портал госуслуг.

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова, присутствующая на сессии регионального парламента, подчеркнула, что данный закон разработан по поручению президента. «Все виды пособий будут назначаться из единого источника, по единым правилам», - сказала она и пояснила, что будет применяться оценка нуждаемости.

«Все идет к тому, чтобы было обращение по принципу одного окна», - заметил вице-спикер Александр Братчиков.

Законопроект поддержали единогласно в двух чтениях.