Общество

«Дом Советов»: Андрей Козлов о поддержке аграриев, развитии сельских территорий и борьбе с борщевиком. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 9 декабря. Гость студии – председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о том, как проходит работа над проектом бюджета Псковской области на 2023 год и плановую трёхлетку и обсудила актуальные вопросы сельского хозяйства, касающиеся поддержки аграриев, развития сельских территорий и борьбы с борщевиком.

Как Андрей Козлов оценивает проект регионального бюджета? Насколько в нем будут отражены интересы тружеников села? Как уходящий год сложился для сельхозотрасли нашего региона? Какие возможности открывает для Псковской области программа комплексного развития сельских территорий?