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Вечный огонь вновь зажгли у Могилы Неизвестного солдата в Пскове. ВИДЕО

Вечный огонь вновь горит у Могилы Неизвестного солдата в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото и видео здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Перенос символа вечной памяти состоялся чуть позже, чем планировали. Это связано с тем, что после демонтажа металлического обрамления газовой горелки выявили дефекты чугунной плиты перекрытия. Ее замена не входила в контракт. Новую плиту заказывали в Санкт-Петербурге по индивидуальным размерам. Из-за этого срок исполнения контракта был продлен на 2 недели», - рассказал Борис Елкин.

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Обновление монумента подходит к концу, добавил градоначальник. Зона горелки отремонтирована, установлены новые гранитные ступени и плиты покрытия площадки. Осталось перенести на место декоративные булыжники и навести порядок.

«Благодарю правительство Псковской области и лично губернатора Михаила Ведерникова за помощь в реновации памятника. Это символичное место, куда приходят туристы и где каждую памятную дату псковичи собираются на торжественные ритуалы, чтобы почтить память защитников Родины», - добавил Борис Елкин.