Соглашения о сотрудничестве подписали на заседании регионального совета Союза машиностроителей

Два соглашения о сотрудничестве подписали в ходе заседания регионального совета Псковского регионального отделения Союза машиностроителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram-канал
Первое соглашение заключили между объединением работодателей РСПП Псковской области и псковским реготделением Союза машиностроителей. Второе – между Фондом инвестиционного развития Псковской области и Псковским реготделением Союза машиностроителей.
Кроме того, на заседании были подведены итоги деятельности реготделения Союза машиностроителей за 2022 год. Безусловно, ключевым направлением стала поддержка российских военнослужащих, участвующих в СВО, жителей Донбасса, подчеркнул парламентарий.
Отдельно Александр Козловский отметил рост организации: в этом году к ней присоединились 117 физических лиц, в том числе депутаты регионального парламента Елена Даньшова, Татьяна Фомченкова и Владимир Кузь.