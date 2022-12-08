Общество

Соглашения о сотрудничестве подписали на заседании регионального совета Союза машиностроителей

Два соглашения о сотрудничестве подписали в ходе заседания регионального совета Псковского регионального отделения Союза машиностроителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Первое соглашение заключили между объединением работодателей РСПП Псковской области и псковским реготделением Союза машиностроителей. Второе – между Фондом инвестиционного развития Псковской области и Псковским реготделением Союза машиностроителей.

«Отмечу, что планомерное взаимодействие между сторонами налажено давно, а подписание соглашения его усилит. Более плотно будет вестись совместная работа по организации совместных мероприятий и оказанию поддержки предприятиям-членам Союза машиностроителей», – отметил Александр Козловский.

Кроме того, на заседании были подведены итоги деятельности реготделения Союза машиностроителей за 2022 год. Безусловно, ключевым направлением стала поддержка российских военнослужащих, участвующих в СВО, жителей Донбасса, подчеркнул парламентарий.

Отдельно Александр Козловский отметил рост организации: в этом году к ней присоединились 117 физических лиц, в том числе депутаты регионального парламента Елена Даньшова, Татьяна Фомченкова и Владимир Кузь.