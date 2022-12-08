Общество

Условия для благоустройства территории создают в псковской Тямше

Работы по подготовке и созданию условий для работ по благоустройству общественной территории в летний период проводят в деревне Тямша Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Подрядная организация ООО «Регионстрой» выполняет работы по планировке земельного участка на въезде в деревню Тямша.

Правлением ТОС, с учетом мнения жителей, будет принято решение о наиболее эффективном его применении и оформлении по назначению. К работе приступила техника согласно заключенным договорам.

В течении двух-трех дней автодороги должны будут расчищены, уточнили в администрации.