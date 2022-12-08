Общество

Почти 80% россиян уверены, что у молодёжи есть возможность реализовать себя – ВЦИОМ

76% россиян считают, что сегодня в стране у молодёжи есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. Больше половины опрошенных отмечают, что возможности для самореализации у молодых людей есть не только на уровне страны, но и в их регионе — 59%. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам проведенного исследования.

Большинство россиян считают, что в России созданы необходимые условия для самореализации молодых людей, чтобы они могли добиться успеха в жизни, — так думают 76% наших сограждан, или четыре из пяти.

Обратной точки зрения придерживаются 18%, но только 4% выбирают вариант ответа «безусловно, нет возможности». Сами молодые люди чаще видят возможности для самореализации на уровне страны, чем взрослое население: среди 18-24-летних положительный ответ дали 85%, это на 10 п.п. выше в сравнении с населением старше 35 лет (75%).

Уровень созданных условий для самореализации молодых людей в своем регионе граждане оценивают ниже, чем в стране, но положительные оценки также преобладают: 59% vs. 37%. Каждый пятый россиянин (21%) абсолютно уверен, что в его субъекте есть такие возможности, а точно уверены в отсутствии таких условий 11%.

Как и в предыдущем вопросе, молодые россияне чаще других видят условия для развития в своем регионе: 18-24-летние говорят об этом в 65% случаев, 25-34-летние — в 62%, в сравнении со взрослым населением 35+ это выше на 8 и 5 процентных пунктов соответственно.

О том, что в регионе точно не созданы необходимые условия для молодых людей, взрослое население говорит в три раза чаще, чем сама молодежь 18-24 лет — 12% против 4%. Таким образом, на сегодняшний день россияне в целом положительно оценивают возможности для самореализации молодежи как на уровне страны, так и на уровне своего региона, при этом молодые люди более оптимистичны в своих оценках, чем население старше 35 лет.