Общество

Более 7 млрд рублей дополнительно выделят на зарплаты медиков в 2023 году

Более 7,4 млрд рублей дополнительно выделят в 2023 году на оплату труда медицинских работников. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги будут распределены между бюджетами региональных отделений Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет «Федеральное агентство новостей».

Решения приняли исходя из прогноза годового прироста числа медработников. Согласно нему в следующем году в медучреждения придут работать еще более 18 тысяч врачей и больше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Межбюджетный трансферт для Псковской области составит 11,3 млн рублей.