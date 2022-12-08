Общество

Елена Бибикова обсудила особенности выплаты пенсий с Псковским облсовпрофом

Рабочую встречу провела заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова с Псковским облсовпрофом сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня обсудим много тем. Начну с того, что больше интересует. Вы, прежде всего работаете, с людьми. У нас много судебных дел по назначению пенсии. Все суды связаны с правильным оформлением на работу. Если при оформлении допустили ошибку, то всё. И профсоюзы пытаются защитить своих сотрудников. Благодарна за ту помощь, которую вы оказываете», – выступила Елена Бибикова.

Сенатор попросила слушателей обращать внимание на то, как оформляются документы в кадровой службе.

«Второй момент. Сегодня у назначении пенсии есть особенность. Надо предоставлять все документы, которые у вас есть, для расчёта. Полный пакет, подчеркиваю», – объяснила Елена Бибикова.

Затем она обсудила вопрос пенсионного возраста, включение службы армии в стаж и другие социально значимые вопросы.

«Профсоюзы вас поддержат, чтобы мы могли только совершенствоваться», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, слушая выступление сенатора.

Затем участники встречи задали интересующиеся вопросы.