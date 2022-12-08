Общество

Каток открывается в Летнем саду Пскова

Каток открывается в Летнем саду Пскова сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Любителей зимнего отдыха на свежем воздухе ждет большая ледовая площадка, бесплатный теплый гардероб, прокат и заточка коньков», – отметил глава Пскова.

Вход от 130 рублей, для детей до 7 лет и многодетных семей предусмотрены льготные билеты.

Часы работы:

в будни - с 15:00 до 21:30 (в пятницу до 22:00)

в субботу - с 11:00 до 22:00

в воскресенье - с 11:00 до 21:30

Также в ближайшее время заработает каток и в Финском парке. На площадке идет монтаж нового ограждения. В этом году здесь также установили видеонаблюдение, новую звуковую аппаратуру и отапливаемый модуль для проката коньков. На территории будут работать палатки с горячими напитками и фуд-траки с едой.

Работать каток будет при благоприятных погодных условиях ежедневно с 12:00 до 22:00.

Вход бесплатный, прокат коньков - 150 рублей, прокат детской опоры для катания – 100 рублей.