Каток открывается в Летнем саду Пскова сегодня, 9 декабря. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«Любителей зимнего отдыха на свежем воздухе ждет большая ледовая площадка, бесплатный теплый гардероб, прокат и заточка коньков», – отметил глава Пскова.
Вход от 130 рублей, для детей до 7 лет и многодетных семей предусмотрены льготные билеты.
Часы работы:
Также в ближайшее время заработает каток и в Финском парке. На площадке идет монтаж нового ограждения. В этом году здесь также установили видеонаблюдение, новую звуковую аппаратуру и отапливаемый модуль для проката коньков. На территории будут работать палатки с горячими напитками и фуд-траки с едой.
Работать каток будет при благоприятных погодных условиях ежедневно с 12:00 до 22:00.
Вход бесплатный, прокат коньков - 150 рублей, прокат детской опоры для катания – 100 рублей.