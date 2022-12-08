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Общество

Романтика в Сети: виртуальные свидания и видеочаты

09.12.2022 17:51|ПсковКомментариев: 0

Волнение перед первым свиданием — это вполне естественное явление, с которым сталкивался, наверное, каждый. И причин этого волнения может быть очень много: страх, что человек окажется не таким, каким вы его себе представляли, незнание, о чем говорить, опасение, что вы не понравитесь потенциальному партнеру, и многое другое.

 

Фото: «ДримТрейд»

Сегодня мы хотим поговорить с вами именно о первых свиданиях. А точнее о том, как сделать их комфортнее, справиться со страхом и быть уверенным, что первое свидание не окажется в итоге последним. Надеемся, вы найдете рекомендации и для себя.

Полезные советы, как сделать первое свидание успешным

Не думайте о плохом

Люди склонны готовиться к худшему и пытаться планировать свои действия, если что-то пойдет не так. Это совершенно неправильная установка. Если вы думаете о плохом, высок риск, что это плохое действительно случится. Думайте о хорошем — о новой встрече, новых впечатлениях, новых интересных историях!

Посмотрите в глаза своему страху

Чем больше мы чего-то опасаемся, тем сильнее сторонимся этого. Например, полностью отказываемся от новых знакомств и первых свиданий только из-за страха. Это неправильно. Старайтесь чаще знакомиться с новыми людьми, общаться с незнакомыми или малознакомыми собеседниками, ходить на свидания в конце концов.

Не пытайтесь продумать все варианты беседы в уме

Поверьте, это совершенно провальная затея, которая ни к чему не приведет. Вы все равно не сможете спланировать все «ветви» беседы, а любые попытки сделать это только заставят вас сильнее волноваться и бояться, что что-то пойдет не так, как вы запланировали.

Не полагайтесь на советы различных «гуру» в отношениях

В Сети огромное количество статей, видео и мастер-классов от различных пикап-экспертов и гуру отношений. Нередко за доступ к таким материалам приходится немало заплатить. Забудьте об этом! Лучше почитайте советы психологов — пользы будет куда больше.

Будьте собой, а не играйте чужую роль

На первом свидании бывает сложно перебороть желание казаться намного лучше, чем вы есть на самом деле. Но это нужно сделать. Не стоит пытаться играть роль. Ваше настоящее «Я» все равно со временем выйдет на поверхность. Так какой смысл выдавать себя за того, кем вы на самом деле не являетесь?

Что делать, если у вас нет возможности пойти на первое свидание?

Мы с вами живем в мире, где первое свидание вовсе не обязательно должно проходить в офлайне. Более того, мы настоятельно рекомендуем проводить первую встречу в режиме онлайн. Почему? Причин на самом деле несколько:

  1. Знакомство и общение онлайн — это возможность оставаться в более привычной и комфортной для себя обстановке.
  2. Видеосвидания помогают практически так же хорошо узнать собеседника, как и встреча в реальной жизни.
  3. Если свидание все же окажется неудачным, вы не будете так сильно жалеть о потраченном времени и сможете двигаться дальше.

Пожалуй, один из лучших форматов для быстрых знакомств и первых онлайн-свиданий — это видеочат. Он позволяет знакомиться и общаться по видеосвязи — почти как в реальной жизни. Вы видите собеседника, слышите его голос, наблюдаете за мимикой и жестикуляцией, прочее. Согласитесь, это куда лучше, чем простая переписка.

Конечно, онлайн видеочат не способен на 100% заменить живое свидание. Но все равно служит неплохой альтернативой. Главное — выбрать подходящую платформу.

Видеочаты: удобные площадки для знакомств, онлайн-свиданий и просто приятного общения

Для удобства мы сделали подборку видеочатов и разделили их на две категории. Первые подойдут для поиска новых знакомств, а вторые — для общения с теми, кого вы уже знаете и чьи контакты у вас есть. Приступим!

Видеочаты для знакомств:

  • Omegle — это первый веб-чат из всех существующих. Площадка была запущена весной 2009 года, однако на тот момент видеочата здесь не было, только текстовая переписка. Возможность общаться по видео появилась лишь в 2010 году. Из преимуществ сервиса стоит отметить быструю работу, хорошее качество связи и поиск по интересам. Из недостатков — отсутствие гендерного фильтра и мобильных приложений, а также посредственную модерацию.
  • CooMeet. Пожалуй, лучший онлайн видеочат для тех, кому нужен эффективный и точный гендерный фильтр плюс удобные мобильные приложения. Идеальный сайт для мужчин, которые хотят знакомиться только с девушками и ходить на свидания в онлайне. Отличная модерация, хорошая служба поддержки, автоматический переводчик сообщений, современный интерфейс — главные преимущества сервиса. Но доступ к CooMeet платный, хотя всем новым участникам доступен бесплатный пробный период. Пользуйтесь!
  • Chatroulette. Первый видеочат, который появился на полгода позже, чем Omegle. В этом плане Chatroulette обошел своего предшественника, предложив видеообщение. Из преимуществ — быстрая работа, довольно активная аудитория и высокая популярность в целом. Из минусов — плохая модерация, обилие ботов, эксгибиционистов и просто неадекватных пользователей. Сейчас с этим активно борются, но полностью проблема не решена. Мобильных приложений у Chatroulette нет.
  • Tinychat. Это не совсем привычный видеочат, а скорее сервис для проведения видеостримов. Поэтому организовать здесь видеосвидание в прямом смысле вряд ли получится. Зато можно собрать много зрителей и стать популярным. Либо самому присоединиться к просмотру чужих стримов и даже пообщаться с их авторами. Конечно, такой формат подходит далеко не всем, но у Tinychat есть своя довольно большая и активная аудитория. Поэтому отказываться от него определенно не стоит.
  • Chatous. Это приложение — своего рода сочетание случайного видеочата и мессенджера. Вы точно так же можете общаться со случайными пользователями. А еще можете добавлять их в друзья, переписываться, созваниваться по видеосвязи и обмениваться медиафайлами. Универсальность — важное преимущество Chatous. Но в то же время это и недостаток. Потому как дополнительный функционал многим пользователям попросту не нужен.
  • OmeTV. Довольно неплохой онлайн видеочат с базовыми настройками поиска по геолокации и полу. Как и в CooMeet, здесь есть встроенный переводчик сообщений, что удобно для общения с иностранцами. Также есть мобильные приложения для удобной коммуникации откуда угодно. Из недостатков можно отметить не самую лучшую модерацию и неточную работу гендерного фильтра. Если сравнивать с тем же CooMeet, полагаться на данный фильтр на 100% все же не стоит.

Видеочаты для продолжения общения:

  • Skype. Это приложение в представлении не нуждается. В свое время Skype был чуть ли не единственным достойным сервисом для общения по видеосвязи. Но со временем появилось множество отличных альтернатив, а разработчики Skype, кажется, так и не приняли решения, каким образом могут эффективно конкурировать. Поэтому сейчас доля пользователей сервиса заметно снизилась. Хотя все еще есть те, для кого Skype — главное средство коммуникации по видео.
  • Zoom. Один из главных конкурентов Skype, пик популярности которого пришелся на период пандемии Covid-19 и карантина. Изначально Zoom создан для проведения видеоконференций, но и для общения тет-а-тет он подходит отлично. Правда, из-за масштабного слива данных пользователей пару лет назад доверие к Zoom заметно пошатнулось.
  • Google Meet. Еще один удобный видеочат, который тоже активно набирает популярность в последние годы. Главное преимущество Google Meet в том, что его можно использовать прямо из браузера. Не нужно устанавливать и настраивать приложение. Все работает «как есть». Для многих это действительно важная особенность, из-за которой пользователи предпочитают именно Google Meet. Да и уровень доверия к Google достаточно высокий.

Подведем итоги

Интернет открывает перед нами колоссальные возможности для знакомств и общения с интересными людьми по всему миру. Вопрос лишь в том, как вы эти возможности используете.

Мы считаем, что в XXI веке вариант первого свидания — это именно онлайн-встреча. Конечно же, вы можете с этим не согласиться. Но спорить с тем, что такой формат удобнее, быстрее и безопаснее, просто невозможно. А потому если вы слишком сильно волнуетесь, не уверены в себе или в потенциальном партнере и хотите немного упростить себе задачу, попробуйте именно онлайн-формат общения перед первой реальной встречей. Поверьте, так вы очень сильно упростите себе жизнь.

Источник: «ДримТрейд»

Источник: Псковская Лента Новостей
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