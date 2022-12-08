Общество

Игорь Иванов поздравил с праздником Героев Отечества

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей региона с С Днём Героев Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: Псковский облсофпроф

«Сегодня, 9 декабря, наша страна отмечает День Героев Отечества. В разные времена подвиги совершались нашими земляками и на нашей земле. Каждый из героев заслужил своим мужеством и преданностью долгу право быть в почетном строю героев», - отметил Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа напомнил о подвигах, совершенных на территории Псковской области. Так, именем героя Семена Байкова названа одна из улиц Пскова. Он был младшим лейтенантом, командиром саперного взвода 50-го отдельного моторизованного инженерного батальона 1-го механизированного корпуса 11-й армии Северо-Западного фронта.

Благодаря его самоотверженности и героизму бойцов его взвода были спасены отступающие подразделения артиллерийского дивизиона и на сутки задержано наступление врага, идущего на захват Пскова. Бойцы в решающий момент разобрали ближайшие строения и сделали настил на шпалы для того, чтобы можно было перетащить орудия по заминированному мосту. Когда пулями и осколками были повреждены провода, и осуществить подрыв с помощью электровзрывателей стало невозможно, герои, перебегая под пулями от одного заряда к другому, поджигали бикфордов шнур. Мост был взорван, немецкая армада была остановлена, рассказал профсоюзный лидер.

26 июля 1941 года командование 50-го отдельного моторизованного инженерного батальона подало наградной лист с описанием подвига взвода Байкова. 16 марта 1942 года президиумом Верховного Совета Семёну Байкову посмертно было присвоено звание героя Советского Союза. Участники подвига были награждены орденами Ленина.

Псков не забыл героя. В апреле 1986 года его именем названа улица на Завеличье в микрорайоне №4. А в июле 2015 года на пересечении улиц Байкова и Западной в сквере был установлен бюст Героя Советского Союза Семена Байкова. В церемонии открытия приняли участие родственники Семена Байкова.

«И сегодня славные воинские традиции продолжают наши земляки в ходе специальной военной операции. Их подвиги войдут в историю страны и их имена навсегда останутся в нашей памяти. С Днём Героев Отечества», - поздравил Игорь Иванов.