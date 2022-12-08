Общество

Проект ГК «Титан» «Экосуббота» вошёл в топ лучших экологических практик за 2022 год

Проект ГК «Титан» «Экосуббота» получил профессиональную награду, заняв третье место среди лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений в номинации «Экоинициатива» национальной премии по экологии «Экопремия-2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

За время реализации уникального федерального проекта проведено более 120 экологических мероприятий. Это эко-квесты, круглые столы, интервью, эко-лекции (для сотрудников предприятий, учеников, студентов, активных граждан, лидеров общественных движений и организаций), мероприятия по озеленению города.

Благодаря проекту, люди не только формируют экологический образ жизни и приобретают экопривычки, но и получают необходимую инфраструктуру для этого – экопространства дома, в офисе.

«"Экосуббота" включает в себя несколько направлений: социальное предпринимательство, экологическое просвещение, формирование экспертного сообщества. Мы хотим объединить практики, которые мы успешно реализуем в этих направлениях в один общий, большой проект федерального масштаба», - прокомментировал победу «Экосубботы» создатель проекта «Экомышление», псковский экоактивист Сергей Елизаров.

Напомним, «Экопремия-2022» направлена на поддержку бережного отношения к окружающей среде, продвижение экологических технологий, инициатив и достижений промышленности, бизнеса, науки, экоактивистов, а также на популяризацию лучших примеров природоохранных практик.

Организаторы принимали заявки в разных номинациях: «ЭкоТехнология», «ЭкоРегион», «ЭкоПредприятие», «ЭкоЛидер», «ЭкоПродукт», «Мы в ответе» и «ЭкоИнициатива».

Добавим, ранее в эфире программы «Экосуббота с Титаном» её ведущая, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Алина Рыбина в беседе с куратором Национальной экологической премии Яной Поповой выступила с предложением об учреждении отдельной номинации для детей: «Наше предложение к "Экопремии" – расширить целевые группы по возрастным границам. Уверена, "Экосуббота" активно поддержит данную идею, мы готовы учредить номинацию для детей, и для тех, кто готов генерировать эко-решениями начиная с 11 лет, – отметила Алина Рыбина. - Проводя уроки в школах, мы поняли, что учащиеся занимают активную позицию в вопросах экологии. Собственно, в будущем это специалисты, которые, прежде чем что-либо сделать, задумываются о защите окружающей среды».