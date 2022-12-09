Минюст признал иноагентом игрока «Что? Где? Когда?»

Министерство юстиции РФ включило издание The Bell*, движение «42»***, игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова**, журналиста телеканала «Дождь»* Михаила Фишмана** и еще двух человек в реестр иностранных агентов, следует из соответствующего перечня ведомства.
Это первое обновление единого реестра иноагентов Минюста, созданного 1 декабря, пишет РИА Новости.
«Аскеров** Ровшан Энвер оглы, экологическое движение "42"***, Апресян** Рубен Грантович, Фишман** Михаил Владимирович, Мурзагулов** Ростислав Рафкатович», - говорится в обновленном реестре ведомства.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*** Организация, выполняющая функции иноагента