Общество

Международный день прав человека празднуют 10 декабря

Международный день прав человека празднуют 10 декабря. Дата официально установили на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Дату выбрали в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года всеобщей декларации прав человека - документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения, пишет calend.ru.

Этот документ, принятый почти сразу же после Второй мировой войны, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Декларация включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

Её переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках. На её основе осуществлялась разработка других международных соглашений.

Каждые 5 лет 10 декабря, в годовщину провозглашения всеобщей декларации прав человека, проходит церемония вручения премии ООН в области прав человека. Она была учреждена в 1966 году для награждения тех, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека, и впервые была вручена в 1968 году.