Общество

Главам сельских поселений Псковского района рекомендовали активизировать работу в соцсетях

Встреча с главами сельских поселений состоялась в Псковском районе. Об это на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На встрече обсудили участие органов местного самоуправления в реализации плана природоохранных мероприятий.

«Теперь можно доходы местного бюджета от штрафов в части природоохранного законодательства направлять на ликвидацию несанкционированных свалок, озеленение территорий, выкашивание водоемов. Дополнительные средства будут распределены между сельскими поселениями района с учетом негативной нагрузки на экологию территорий», - написала глава района.

Также поднимался вопрос по работе в социальных сетях органов местного самоуправления сельских поселений. Современное законодательство требует более активного информирования жителей населенных пунктов через социальные сети о деятельности глав, администраций, и собрания депутатов волостей, главам волостей рекомендовали активизировать работу в этом направлении, уточнила она.

«Особое внимание уделили поддержке инициатив ТОС. Было отмечено, что необходимо создать больше таких объединений, благодаря которым можно привлечь средства из регионального бюджета. Необходимую консультативную помощь готовы оказать специалисты профильного комитета», - заметила Наталья Федорова.

К участию в обсуждении перечисленных вопросов пригласили начальника управления по местному самоуправлению Псковской области Елену Тимашову и заместителя председателя комитета в сфере водных отношений, экологической экспертизы и охраны окружающей среды Псковской области Татьяну Можжину.