Общество

Психиатр рассказал, почему люди дают имена своим автомобилям

Давая имена техническим устройствам и другим неодушевленным предметам, человек выстраивает для себя комфортную среду, но это может говорить об инфантильном отношении к вещам. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Дети относятся к игрушкам, как к живым существам: дают им имена, разговаривают с ними. По всей видимости, когда человек дает имена машине, телефону, другим приборам, начинает с этой техникой «дружить», выстраивает с ней некую эмоциональную связь. Если все хорошо работает, человек считает, что автомобиль его «любит». Ему приятно сознавать, что машина, на которой он ездит и которая ему нравится, отвечает ему «взаимностью», - сказал Евгений Фомин.

Между тем, по словам специалиста, если автомобиль ломается, такой человек считает это обидой со стороны машины и потерей налаженной связи. Нет ничего плохого, если человек дает имя своему автомобилю и эти «отношения» не переходят в гипертрофированную форму, когда к вещи относятся как к одушевленному существу, передает «Газета.Ру».