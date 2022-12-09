Врач объяснил, чем нельзя согреваться на морозе

Употребление алкоголя на морозе может быть смертельно опасно, обманчивое ощущение тепла после спиртного быстро сменяется ощущением еще большего холода, рассказал радио Sputnik врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.
Алкоголь дает лишь кратковременный эффект, быстро расширяя кровеносные сосуды, человек чувствует, что он согрелся, однако спустя некоторое время замерзает еще быстрее.
«Происходит сильнейший спазм сосудов. В это время велик риск что-то себе отморозить или потерять сознание. Советы типа «выпей и согрейся»— они убийственные. Очень много людей так погибло», — предупредил нарколог.
Согреться в мороз можно только одним безопасным и действенным способом — зайти в теплое помещение, остальные методы могут навредить здоровью, передает «Газета.Ру».