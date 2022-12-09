Общество

Врач объяснил, чем нельзя согреваться на морозе

Употребление алкоголя на морозе может быть смертельно опасно, обманчивое ощущение тепла после спиртного быстро сменяется ощущением еще большего холода, рассказал радио Sputnik врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

Алкоголь дает лишь кратковременный эффект, быстро расширяя кровеносные сосуды, человек чувствует, что он согрелся, однако спустя некоторое время замерзает еще быстрее.

«Происходит сильнейший спазм сосудов. В это время велик риск что-то себе отморозить или потерять сознание. Советы типа «выпей и согрейся»— они убийственные. Очень много людей так погибло», — предупредил нарколог.

Согреться в мороз можно только одним безопасным и действенным способом — зайти в теплое помещение, остальные методы могут навредить здоровью, передает «Газета.Ру».