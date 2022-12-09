Общество

Борис Елкин сообщил, на что делают упор власти Пскова и коммунальщики

Глава Пскова Борис Елкин показал, как в городе убирают снег. Соответствующие фотографии и видеоматериалы размещены в воскресенье, 11 декабря, в телеграм-канале руководителя.

По словам Бориса Елкина, в настоящее время основное внимание городские власти и подрядные организации уделяют вывозу снега.

«Снег закончился, пришли морозы, теперь упор на вывоз снега», - прокомментировал ситуацию глава Пскова.

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Напомним, что в Пскове в последние дни шел сильный снег. Накануне Борис Елкин сообщил, что работы по уборке города продолжались всю ночь. «В связи с похолоданием, будьте внимательны на дорогах», - предупредил автомобилистов глава города.