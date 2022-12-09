Общество

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб 20-летний военнослужащий по контракту, выпускник школы № 368 города Санкт-Петербурга Александр Андреев. Об этом сообщается в группе администрации учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте».

«18 октября в боях под Херсоном погиб выпускник нашей школы, Андреев Александр Игоревич. 11 "А" (2019-2020 учебный год)», — говорится в опубликованном сообщении.

Фото: группа ГБОУ средняя школа №368 Фрунзенского района СПб в соцсети «ВКонтакте»

В учебном учреждении рассказали, что молодой человек с самого начала специальной военной операции хотел защищать Родину. Летом 2022 года он пошел служить и добился того, чтобы его зачислили в Псковскую 76 дивизию ВДВ, сообщает «Лента.Ру».

В группе администрации школы в соцсети также опубликован текст официального письма губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в котором он выражает соболезнования матери погибшего военнослужащего.

Указом президента РФ Александр Андреев награжден Орденом Мужества.