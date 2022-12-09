Общество

Как предупредить попадание подростка под влияние экстремистской группы, рассказали в полиции

Попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Чтобы существенно снизить риск попадания ребенка под влияние пропаганды экстремистов, рекомендуются разговаривать с ребенком, знать, с кем он общается, как проводит время и что его волнует, обсуждать политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, рекомендуется обеспечить досуг ребенка. «Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят его круг общения», - подчеркнули в ведомстве.

Также советуют контролировать информацию, которую получает ребенок. «Обращайте внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ, как известно, является мощным оружием в пропаганде экстремистов», - указали в пресс-службе.

Если имеется подозрение, что ребенок попал под влияние экстремистской организации, специалисты рекомендуют не паниковать, действовать быстро и решительно.

«Не осуждайте увлечение подростка, а также идеологию группы - такой подход точно натолкнет его на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. Начните "контрпропаганду". Ее основой должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе. За ним пойдут люди, к нему будут прислушиваться. Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались позитивных целей. Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать его от лидера группы», - добавили в ведомстве.