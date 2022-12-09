Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рост тарифов
проект бюджета Пскова
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Есть работа
борьба с наледью
новогодние корпоративы
Новая «Пчёлка» в Пскове
Новогодняя акция на Geely
Господин Рейтингомер
FAQ передача показаний
Газ в быту
лонгрид кушать подано
Бюджет по 15 округу на 2023 год
новогоднее импортозамещение
о псковском футболе
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 09.12.2022 13:111 Нарушения в области безопасности полётов выявили в аэропорту Пскова 11.12.2022 19:210 Противопожарный рейд прошел в Псковской области 11.12.2022 18:530 Россиянам назвали полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе 11.12.2022 18:220 Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло 11.12.2022 18:030 Псковские энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности 11.12.2022 17:400 Пушкиногорские школьники передали корм и медикаменты приюту «Хочу жить»
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 08.12.2022 12:484 Комитет по охране объектов культурного наследия хочет изъять у собственника дом Седельщикова в Пскове 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиянам назвали полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе

11.12.2022 18:53|ПсковКомментариев: 0

Эксперты порекомендовали россиянам в Новый год заменить жирную утку на индейку, а картофель на кабачок. Полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе они назвали в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца».

Диетолог Ольга Турина порекомендовала прежде всего заменить соус: вместо майонеза использовать сметану жирностью не больше 15 процентов или йогуртовую заправку, а вместо подсолнечного масла использовать оливковое.

«Для начала можно частично заменить картофель на паровой кабачок. Картофель дает большую углеводную емкость, а кабачок имеет крахмальный нейтральный вкус и может выступить неплохой заменой», — рассказала она, посоветовав также заменить докторскую колбасу отварным мясом или курицей.

Повар Инна Белозерцева подсказала здоровый рецепт селедки под шубой — предложила пожертвовать одним слоем картофеля. Также она перечислила альтернативы жирным утке, гусю и свинине.

«Запеченная индейка, например, в четыре раза постнее гуся и даже гораздо легче, чем курица», — заверила она. Фаршировать птицу, продолжила она, лучше недоваренными крупами, которые вберут в себя весь жир, — желающим похудеть эту крупу есть не нужно, выбрав в качестве гарнира сырые салатные овощи: огурцы, помидоры, редис.

Диетолог Виктория Ганина рассказала, как делать невредные для здоровья бутерброды с икрой. Она призвала отказаться от бутербродов на белом хлебе и от сушеных, жирных тарталеток.

«Самый идеальный вариант для "подложки" — это тонкий ломтик ржаного хлеба. Как вариант можно сделать тосты из сушеного бородинского или ржано-пшеничного хлеба без масла — небольшие квадратики. На них выкладывается небольшой горкой икра и протыкается сверху палочкой с оливкой, чтобы было красиво», — объяснила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 300 человек
11.12.2022, 19:520 Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с ЧМ 11.12.2022, 19:210 Противопожарный рейд прошел в Псковской области 11.12.2022, 18:530 Россиянам назвали полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе 11.12.2022, 18:220 Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло
11.12.2022, 18:030 Псковские энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности 11.12.2022, 18:020 В аэропорту «Шереметьево» назвали причину потопа 11.12.2022, 17:400 Пушкиногорские школьники передали корм и медикаменты приюту «Хочу жить» 11.12.2022, 17:220 Скандально известного шоумена избили и ограбили в Петербурге
11.12.2022, 16:560 В акции «Память хранят молодые» приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств 11.12.2022, 16:190 Правила безопасного шопинга в Сети напомнили псковичам 11.12.2022, 16:080 Раскрыты марки самых популярных у россиян автомобилей этой осенью 11.12.2022, 15:540 Умер знаменитый советский разведчик Георгий Санников
11.12.2022, 15:410 Великолукские гимнасты поделились эмоциями после посещения шоу Алексея Немова 11.12.2022, 15:250 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении 11.12.2022, 15:040 В псковском управлении МЧС назвали причины пожаров в выходные 11.12.2022, 14:360 Врачи выяснили, какая диета может улучшить здоровье пожилых
11.12.2022, 14:210 Как предупредить попадание подростка под влияние экстремистской группы, рассказали в полиции 11.12.2022, 14:090 Фотофакт: На стену многоэтажки в Пскове наносят новый мурал 11.12.2022, 13:550 Глава Пскова пообещал не принимать и не оплачивать работу нерадивых дорожников 11.12.2022, 13:310 Ушла из жизни известный псковский музыкант Нина Гуреева
11.12.2022, 13:150 Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках 11.12.2022, 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 11.12.2022, 12:315 В российском регионе запретили продажу и запуск фейерверков 11.12.2022, 12:131 Посмотрели четвертьфинал ЧМ в катарском пабе: пиво и сидр за 1000 рублей, реакция англичан на промах Кейна – бесценно
11.12.2022, 12:000 Сильный снег и метель прогнозируют в Псковской области в понедельник 11.12.2022, 11:510 В псковской полиции рассказали, как поступить в учебные заведения МВД 11.12.2022, 11:211 Помощник президента высказался о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию 11.12.2022, 11:140 Жителя Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев
11.12.2022, 11:030 Борис Елкин сообщил, на что делают упор власти Пскова и коммунальщики 11.12.2022, 10:401 Врач объяснил, чем нельзя согреваться на морозе 11.12.2022, 10:391 Полиция призывает псковичей добровольно сдать оружие 11.12.2022, 10:300 6 из 10 псковичей признались в любви к празднованию Нового года
11.12.2022, 10:100 Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция 11.12.2022, 10:030 В музее как на передовой — в «Михайловском» объявили тему предстоящих чтений памяти Гейченко 11.12.2022, 09:565 Псковичам напомнили, какое наказание грозит за незаконную рубку лесных насаждений 11.12.2022, 08:570 Психиатр рассказал, почему люди дают имена своим автомобилям
11.12.2022, 00:220 Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 10.12.2022, 21:550 Итоги года 95-летия муниципалитета подвели в Псковском районе 10.12.2022, 21:360 Виталий Гогунский даст концерт в Пскове 10.12.2022, 21:170 Действия при обнаружении подозрительного предмета перечислили псковичам
10.12.2022, 20:581 Семь медалей привезли юные псковичи с первенства СЗФО по шахматам 10.12.2022, 20:460 О зимнем стиле вождения напомнили псковским автомобилистам в ГИБДД 10.12.2022, 20:211 Сборная Марокко победила Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 10.12.2022, 20:033 Как привыкнуть к холоду, объяснила российский иммунолог
10.12.2022, 19:440 Пригородный поезд столкнулся с автомобилем в Подмосковье 10.12.2022, 19:370 Аркадий Мурылев выступил на пленуме Псковского обкома КПРФ 10.12.2022, 19:240 Более 50 000 рублей собрали на концерте Псковского облсовпрофа в поддержку военнослужащих 10.12.2022, 19:020 Выставка рукотворной серебряной фотографии открылась в Порхове
10.12.2022, 18:450 Не допускать перекала печи в холода призвали псковичей 10.12.2022, 18:240 Ведущие пульмонологи Псковской области проведут приём в Великих Луках 10.12.2022, 18:031 Способы сэкономить на скидках по-максимуму назвала эксперт 10.12.2022, 17:430 Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдёт 23 декабря
10.12.2022, 17:220 Россиянин умер на фестивале закаливания 10.12.2022, 17:030 Как безопасно проводить время в Сети и не столкнуться с кибербуллингом, рассказали псковичи 10.12.2022, 16:440 Более 20 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки 10.12.2022, 16:250 Одинокого лебедя нашли в новосокольнической деревне Бор
10.12.2022, 16:061 Экс-руководитель псковского УФСИН уволился с должности начальника ведомства по Пермскому краю 10.12.2022, 15:520 Участок дороги на перекрёстке улиц Глинки и Гражданской в Великих Луках закроют для движения 10.12.2022, 15:332 Главам сельских поселений Псковского района рекомендовали активизировать работу в соцсетях 10.12.2022, 15:150 Новый выпуск проекта «Наши краше» посвятили княгине Ольге
10.12.2022, 14:540 Как неиспользуемая кредитная карта может привести к долгам, объяснил эксперт 10.12.2022, 14:340 Книга о местоположении реального Лукоморья появилась в открытом доступе на сайте «Михайловского» 10.12.2022, 14:160 Морозы до -12°С прогнозируют в Псковской области 11 декабря 10.12.2022, 13:570 Псковичей приглашают на шоппинг в «Акваполис»
10.12.2022, 13:540 Kia и Lada столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 10.12.2022, 13:441 Монтаж светофора начали на пересечении Рижского проспекта и улицы Киселёва в Пскове 10.12.2022, 13:390 «Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина 10.12.2022, 13:220 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Псковском районе
10.12.2022, 13:010 Как нашли Довмонта «с большими ушами»: История клада XVI века и подземных сокровищ Пскова 10.12.2022, 12:450 Мифы о гастрите развеял российский врач 10.12.2022, 12:395 Как убирают Псков, узнала команда ПЛН-ТВ. ВИДЕО 10.12.2022, 12:270 Увидели лучший матч в своей жизни: 88 тысяч болельщиков Аргентины (скорее Месси) пережили шок
10.12.2022, 12:097 Два инвестиционных проекта по переработке рапса разработали в Псковской области 10.12.2022, 11:510 Псковичи получили медали на кубке мира по тхэквондо ИТФ 10.12.2022, 11:342 Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области 10.12.2022, 11:270 Каждая вторая компания в Пскове собирается дарить новогодние подарки − опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru