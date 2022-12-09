Михаил Ведерников: Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего

С Днём Конституции Российской Федерации жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего, юридически оформленная система ценностей, которая определяет развитие нашей страны. Наша общая задача – воплощать в жизнь её принципы, неукоснительно следовать букве и духу основного закона», - подчеркнул Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Он пожелал жителям Псковской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо региона и страны.