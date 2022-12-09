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Общество

Спрос на машиностроителей в Псковской области вырос на 14%

12.12.2022 09:45|ПсковКомментариев: 0

С начала года российские предприятия, специализирующиеся на тяжелом машиностроении, открыли более 129 000 вакансий – это на 33% больше, чем год назад. На регионы СЗФО приходится порядка 17% или более 22 000 вакансий. Из них на псковский сегмент машиностроительной отрасли приходится порядка 1% (от всего объема вакансий в сфере по стране) или более 1 000 предложений о работе. В целом спрос на машиностроителей в области за год увеличился на 14%, свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего работодатели в этом году ищут и предлагают работу рабочему и производственному персоналу. Самые востребованные специалисты на сегодняшний день – слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы.

Диапазон средней предлагаемой зарплаты в вакансиях от компаний машиностроительной отрасли в Псковской области от 91 900 до 114 900 рублей, по России в целом – 76 200 рублей.

По данным опроса работодателей из отрасли «Машиностроение», только 25% из них оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе как негативное. Еще 36% отмечают, что компания стабильна, столько же придерживаются позитивной оценки. Треть работодателей из машиностроительной отрасли сообщили, что приняли увеличить подбор кадров до конца года,14%, наоборот, снижают наем новых людей, еще столько же полностью останавливают. У 36% компаний планы по подбору никак не изменились.

В целом в каждой второй компании (50%) из машиностроения уверены, что до конца года численность их сотрудников вырастет. О вероятности сокращения персонала говорят в 21% компаний, еще 25% отметили, что штат не изменится. Что касается заработных плат, то увеличить их до конца года намерены 39% машиностроителей, еще в 43% изменений не предвидится, а в 11% компаний возможно снижение зарплат.

Теги: #Псковская область #СЗФО #hh
Источник: Псковская Лента Новостей
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