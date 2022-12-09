Общество

Врач перечислил способы борьбы с хронической усталостью

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал про способы борьбы с хронической усталостью. Для начала, по словам специалиста, необходимо добавить физическую активность, поскольку усталость может возникнуть при недостатке спорта.

«Когда нам не хватает движения, появляется усталость, нервозность, тревожность нарастает, зачастую случается депрессия», - рассказал врач RuNews24.

Дефицит полезных минералов может также сказаться на самочувствии человека. Для стабилизации состояния необходимо ввести в рацион продукты, богатые цинком, железом и йодом. Специалист советует начать прием курса витаминов, перед началом которого необходимо проконсультироваться с врачом.

Причиной хронической усталости могут стать и проблемы с кишечником. Плохая микрофлора может вызвать чувство постоянной усталости. Врач посоветовал каждый день пить две порции кисломолочных продуктов. Вариантов множество – кефир, ряженка или молоко. В рацион необходимо ввести клетчатку – нужно есть овощи и фрукты не менее двух раз в день.