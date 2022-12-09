Общество

О способах безопасно похудеть к Новому году рассказал врач

Врач Светлана Малиновская назвала способ похудеть в преддверии Нового года. По мнению специалиста, необходимо делать упор на качество еды, а не на подсчет калорий. При недостатке микроэлементов организм впадает в стрессовое состояние и запасает жир.

«Главная опасность диет – однообразное меню. Особенный вред организму наносят монодиеты», – рассказал врач.

Малиновская подчеркивает, главное в здоровом похудении – разнообразие пищи и отказ от ограничений. Любимые продукты необходимо оставить в рационе, резкий отказ может привести к срывам, пишет RuNews24.

Главное ошибкой худеющих, по словам специалиста, является большой дефицит калорий и отказ от привычной пищи. Организм не может воспринять резкую смену питания и может спровоцировать набор веса. Также опасно применять монодиету в период подготовки к Новому году. Переход от пресной к жирной пище может вызвать панкреатит или другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.