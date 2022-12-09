Общество

Как продлить срок службы смартфона, объяснил эксперт

Сегодня многие пользователи смартфонов всё чаще отказываются от привычки менять девайс каждые год или два. Сразу за этим решением возникает вопрос: как продлить жизнь своему гаджету? Эксперты уверяют: если соблюдать ряд простых правил, срок службы девайса можно легко увеличить вдвое. Рекомендации универсальны и подходят для всех моделей смартфонов. Что именно нужно делать, цитирует Involta.media, слова руководителя направления по сервису и браку МегаФона Никиты Ефимова.

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Первое, о чем стоит позаботиться — батарея устройства. Чтобы максимально продлить срок ее службы, необходимо использовать оригинальное зарядное устройство. Оно обеспечивает стабильный ток той мощности, которая требуется именно вашему гаджету.

«Если вы берете зарядку с большим количеством ампер, чем нужно вашему смартфону, заряд будет идти быстрее, но емкость батареи начнёт постепенно уменьшаться. Скажем, через год деградация аккумулятора будет уже хорошо заметна. Использовать зарядку одного бренда, но от разных устройств, нельзя по той же причине. Например, заряжая iPhone шнуром от iPad вы тоже быстро "убьёте" аккумулятор. Вообще батарея, как правило, первое, что выходит из строя в смартфоне. Считается, что, если емкость аккумулятора ниже 80%, его уже нужно менять», — объяснил Никита Ефимов.

Вторая рекомендация, которая позволит существенно продлить срок службы батареи, — соблюдение зарядного цикла. Не стоит допускать полной разрядки. Как только индикатор заряда переходит в красную зону, нужно позаботиться о питании для смартфона. Не менее вредна для аккумулятора постоянная «прописка» у розетки. Кроме того, в процессе зарядки не стоит нагружать смартфон: сёрфить в интернете, играть или смотреть видео. Всё это приводит к нагреванию и последующей деградации батареи.

«Если регулярно разряжать телефон до нуля, в какой-то момент он может просто не включиться. "Реанимировать" его придется в сервисном центре с помощью специального устройства, которое подает сразу большой ток», — сказал эксперт МегаФона.

Как и любая вещь, смартфон требует ухода. Везти его в SPA не придется, а вот чистить нужно регулярно. В разъемы открытого типа забивается пыль и ворсинки от одежды, а это не лучшим образом сказывается на контактах. Например, из-за скопившегося мусора вилка от зарядки может не полностью заходить в гнездо, и в какой-то момент телефон просто перестанет заряжаться. Динамики стоит протирать спиртовыми салфетками — вы удивитесь, насколько чистым может стать звук после этой нехитрой процедуры.

Не нужно забывать и о «доспехах» для смартфона — защитное стекло и чехол защитят устройство в случае падения или другого форс-мажора.

«Примерно 90% всех обращений в сервисные центры не по гарантии связано с "битыми" смартфонами. Чаще всего страдает дисплей. Сегодня ценник на эти комплектующие такой, что иногда бывает выгоднее купить новый телефон. Защитные аксессуары — недорогой и надежный способ, позволяющий избежать таких неприятностей», — отметил он.

«Последний в списке, но не по значению пункт, которому важно уделять внимание, чтобы продлить жизнь смартфону — память и ПО устройства. Возьмите за аксиому: чем больше свободного места в телефоне, тем корректнее он будет работать. Рекомендуемый объем свободной памяти устройства — не менее 30%. Поэтому удаляйте приложения, которыми не пользуетесь долгое время, не забывайте чистить кеш, а для хранения файлов используйте облачные сервисы. И, конечно, не игнорируйте обновление ПО — это позволит существенно оптимизировать работу гаджета» - приводит мнение эксперта агентство «Прайм».