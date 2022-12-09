Общество

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Программа пройдёт не в совсем обычном формате.

Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский сегодня пересядет в кресло гостя и подведет промежуточные итоги деятельности регионального отделения «Деловой России» в 2022 году, а также расскажет о планах на следующий год.

В качестве ведущего программы выступит член Псковского регионального отделения «Деловая Россия», учредитель компании ООО «ГлавМебель» Федор Анисимов.

Трансляция завершена.