Общество

«Деловой понедельник»: Станислав Оссовский об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 декабря. Выпуск прошёл не в совсем обычном формате.

Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский сегодня пересел в кресло гостя и подвёл промежуточные итоги деятельности регионального отделения «Деловой России» в 2022 году, а также рассказал о планах на следующий год. А в качестве ведущего программы выступил член Псковского регионального отделения «Деловая Россия», учредитель компании ООО «ГлавМебель» Федор Анисимов.