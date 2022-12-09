Общество

Псковским подросткам торжественно вручили паспорта в День Конституции

Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста, состоялось в Пскове сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ. Мероприятие прошло в Детской музыкальной школе №1 имени Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова поздравила юных псковичей со знаменательным событием в их жизни и вручила школьникам паспорта.

Ирина Иванова отметила, что с получением паспорта у ребят появляются новые права: на трудоустройство, регистрацию авторских прав, выпуск банковской карточки, распоряжение собственными денежными средствами и другие.

«Однако надо помнить, что с новыми правами появляются и новые обязанности, ответственность. Поэтому теперь вам следует особенно внимательно относиться к своим действиям и поступкам! Успехов вам в первых шагах во взрослую жизнь!» - пожелала первый замглавы администрации города.

Церемония продолжилась творческим поздравлением учащихся музыкальной школы. Завершилось мероприятие гимном города Пскова и общим фотографированием.