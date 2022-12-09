Церемония вручения наград проходит в Пскове в честь Дня Конституции. ФОТО

Торжественное мероприятие в честь Дня Конституции РФ проходит в Большом концертном зале филармонии в Пскове сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Память погибших врачей в период борьбы с пандемией почтили минутой молчания.
«Не успела закончится пандемия, наша страна столкнулась с новым вызовом, наиболее тяжелым для истории современной России, - продолжил губернатор. - Специальная военная операция разделила всё на до и после. Это действительно тяжёлое испытание, которое мы должны пройти вместе. Подавляющее большинство людей встретило новый вызов с честью и достоинством. Миллионы людей ежедневно вносят свой вклад в нашу общую будущую победу».
После состоялось вручение более 50 государственных, ведомственных и региональных наград.
Также посмертно орденом Пирогова за работу в период пандемии COVID-19 наградили врачей региона. Награды вручили их родственникам.
Трём псковичам вручили паспорта гражданина России.