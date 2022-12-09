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Церемония вручения наград проходит в Пскове в честь Дня Конституции. ФОТО

Торжественное мероприятие в честь Дня Конституции РФ проходит в Большом концертном зале филармонии в Пскове сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации. Сегодня мы отмечаем годовщину принятия высшего нормативного акта страны. Это большой и значимый праздник. Конституция – юридически закреплённая система ценностей всех граждан и народов России. Она гарантирует права и свободы, основы и обычаи, традиционные ценности в культуре и общей истории страны. Важнейшее наследие поколений наших предков, которые построили огромное государство в центре самого большого материка. Великим достижением нашей страны во все времена были люди. Все великие достижения и победы совершались благодаря вере, воле и силе духа, готовности к самопожертвованию, во имя ближнего. Так было раньше, так есть и сейчас. В 2020 году человечество столкнулось с вызовом, пандемия сковала планету. В Псковскую область на борьбу поднялись тысячи людей. Делали всё, чтобы пандемия отступила».

Память погибших врачей в период борьбы с пандемией почтили минутой молчания.

«Не успела закончится пандемия, наша страна столкнулась с новым вызовом, наиболее тяжелым для истории современной России, - продолжил губернатор. - Специальная военная операция разделила всё на до и после. Это действительно тяжёлое испытание, которое мы должны пройти вместе. Подавляющее большинство людей встретило новый вызов с честью и достоинством. Миллионы людей ежедневно вносят свой вклад в нашу общую будущую победу».

После состоялось вручение более 50 государственных, ведомственных и региональных наград.

Также посмертно орденом Пирогова за работу в период пандемии COVID-19 наградили врачей региона. Награды вручили их родственникам.

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Трём псковичам вручили паспорта гражданина России.