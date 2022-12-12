«Постскриптум»: Не место для митингов и поправки в региональный бюджет. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 декабря. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы:

МРОТ, прожиточный минимум и специальные доплаты врачам – федеральные власти приняли ряд решений, которые отразятся на жизни россиян в следующем году.

Аэропорты, школы и больницы – не место для митингов: где еще нельзя публично выражать свою позицию?

Плюс 2,1 млрд рублей в бюджет текущего года – областные парламентарии приняли поправки на этот год, над проектом бюджета следующего года работа согласительной комиссии продолжается.

Снег! Много снега. Как справляются коммунальные службы?