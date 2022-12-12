Общество

Игорь Иванов поздравил членов профсоюзов с Днем Конституции

Членов профсоюзов Псковской области поздравил с Днем Конституции РФ председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Псковский облсовпроф

«Главный закон нашей страны был принят в 1993 году на всенародном референдуме. Тогда всем народом мы определили то, как будет жить и развиваться наша страна, что изменится в жизни нашего государства и общества», - отметил Игорь Иванов.

Спустя 27 лет в 2002 году по инициативе президента РФ Владимира Путина после всенародного обсуждения, в котором активное участие принимали профсоюзы, были внесены поправки в Конституцию.

«Сегодня, в непростое время, благодаря Основному закону нашей страны мы четко осознаем то, что наша Конституция дает всем права для активного участия в судьбе страны. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и осознания себя гражданами великой державы», - поздравил председатель Псковского облсовпрофа.