Общество

Акция «Мечты невидимых стариков» продолжается в Псковской области

Обновленные списки «невидимых» стариков представили жителям Псковской области, желающим поучаствовать в благотворительной акции, в группе «Учебный центр "Знания"» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: «Учебный центр "Знания"» / «ВКонтакте»

Учебный центр «Знания» запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору подарков, которая проходит в регионе уже 5 лет.

Акцию активно поддерживали представители бизнеса, бюджетные учреждения и просто жители города.

«Только к прошлому Новому году мы собрали более 400 подарков для подопечных домов-интернатов, а также для одиноко проживающих пожилых людей Псковской области. Любой человек, семья или организация могут стать участниками акции и сделать подарок одиноким пожилым людям, которым нужны забота и внимание», – отметили организаторы.

Для того, чтобы принять участие, нужно:

ознакомиться со списком пожеланий, выбрать подарок,

уточнить по телефону (441-001) или личным сообщением в группе, свободен ли подарок,

приобрести выбранный подарок и принести его в Учебный центр «Знания» по адресу: Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж, с 9:00 до 17:30, пн-пт.

Сбор подарков продлится до 20 декабря.

Все позиции в списках, выделенные цветом, забронированы, отметили в центре.

Также собирают подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в городе Пскове и Псковском районе( не в домах-интернатах для престарелых).

Что можно приносить:

сладости (конфеты, шоколад, печенье, пряники, вафли, зефир, пастила),

фрукты (мандарины),

любые консервы, тушенка (желательно не в стеклянных банках), сгущенка,

чай в пакетиках, кофе растворимый, цикорий,

макаронные изделия, крупы,

полотенца, носки, крем для рук,

мыло, шампунь, сканворды.

Сбор подарков осуществляется в учебном центре «Знания» с 9:00 до 17:00, он продлится до 20 декабря. Телефоны для справок: 8(8112) 441-001, 441-221.

Также можно стать волонтером и отправиться вместе с организаторами акции вручать собранные подарки и поздравлять одиноких пожилых людей лично.