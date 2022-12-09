Акция «Мечты невидимых стариков» продолжается в Псковской области

Обновленные списки «невидимых» стариков представили жителям Псковской области, желающим поучаствовать в благотворительной акции, в группе «Учебный центр "Знания"» в социальной сети «ВКонтакте».
Изображение здесь и далее: «Учебный центр "Знания"» / «ВКонтакте»
Учебный центр «Знания» запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору подарков, которая проходит в регионе уже 5 лет.
Акцию активно поддерживали представители бизнеса, бюджетные учреждения и просто жители города.
«Только к прошлому Новому году мы собрали более 400 подарков для подопечных домов-интернатов, а также для одиноко проживающих пожилых людей Псковской области. Любой человек, семья или организация могут стать участниками акции и сделать подарок одиноким пожилым людям, которым нужны забота и внимание», – отметили организаторы.
Для того, чтобы принять участие, нужно:
Сбор подарков продлится до 20 декабря.
Все позиции в списках, выделенные цветом, забронированы, отметили в центре.
Также собирают подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в городе Пскове и Псковском районе( не в домах-интернатах для престарелых).
Что можно приносить:
Сбор подарков осуществляется в учебном центре «Знания» с 9:00 до 17:00, он продлится до 20 декабря. Телефоны для справок: 8(8112) 441-001, 441-221.
Также можно стать волонтером и отправиться вместе с организаторами акции вручать собранные подарки и поздравлять одиноких пожилых людей лично.