Общество

Армену Мнацаканяну вручили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения»

Вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов, лидеру фракции «Единая Россия» Армену Мнацаканяну вручили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения». Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Благодарен всем за сегодняшнюю награду. Звание "Заслуженный работник социальной защиты населения", врученное мне губернатором Михаилом Ведерниковым, искренне считаю оценкой далеко не только моего труда. 11,5 лет в управлении соцзащиты населения нашей области, работа помощником сенатора Андрея Турчака, депутатская деятельность в районах и взаимодействие с коллегами в комитете по труду и социальной политике Псковского областного Собрания - каждый день рядом со мной профессиональные, отзывчивые, неравнодушные люди, помогающие решить те вопросы, с которыми ко мне обращаются жители области», - написал вице-спикер.

Награду вручили на торжественной церемонии, посвященной Дню Конституции, в Большом концертном зале псковской филармонии, сегодня, 12 декабря.