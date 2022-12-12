Общество

Аптека в Дедовичском районе перестала отпускать лекарства по спецрецептам из-за кадрового дефицита

Муниципальное предприятие «Аптека №10» Дедовичского района не отпускает лекарственные препараты по специальным рецептам в связи с кадровым дефицитом. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Нет возможности приобрести лекарства по спецрецепту! Что происходит?» – возмутился местный житель.

Марина Гаращенко пояснила, руководство аптеки прорабатывает варианты скорейшего решения сложившейся ситуации.

«В настоящее время вы можете приобрести нужный вам лекарственный препарат в аптеке Порхова по адресу: улица Мебельная, 1а, (телефон 89118896486); или в аптеке Пскова по адресу: Октябрьский проспект, 16 (телефон: 8(8112)723-251). Наличие препарата просим уточнять по телефону», – рекомендовала председатель профильного комитета и принесла извинения за неудобства.